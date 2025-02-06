Izgara Sardalya
Izgara Sardalya Tarifi: Sağlıklı ve Lezzet Dolu Deniz Ürünleri Keyfi! Taptaze sardalyaların özenle marine edilip ızgarada pişirilmesiyle hazırlanan bu pratik tarif, sofralarınıza eşsiz bir deniz lezzeti getiriyor. Adım adım anlatımla, ızgara sardalya tutkunları için ideal bir seçenek sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Sardalyaları iyice temizleyin ve kağıt havluyla kurulayın. Bir kasede zeytinyağı, doğranmış sarımsak, tuz ve karabiberi karıştırın.
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2
Sardalyaları bu karışıma bulayın ve en az 15 dakika marine olması için buzdolabında bekletin.
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3
Izgarayı orta-yüksek ateşte ısıtın. Izgaranın balığa yapışmaması için üzerine hafifçe yağ sürebilirsiniz.
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4
Marine edilmiş sardalyaları ızgaraya yerleştirin. Her iki tarafını da 2-3 dakika, derileri çıtır çıtır olana kadar ızgara yapın. Çok pişmemesine dikkat edin. Çok pişerse kuruyabilirler.
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5
Izgaradan aldığınız sardalyaları servis tabağına dizin. Üzerine taze biberiye dalları serpin ve yanında limon dilimleri ile sıcak olarak servis yapın.
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