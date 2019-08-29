Fırında Fıstıklı Kebap

Kıymaları büyükçe bir kaba alın. Üzerine Antep fıstığı, rendelenmiş soğan, rendelemiş sarımsak, su, tuz ve baharatları ilave edip iyice yoğurun. Avucunuza şişe takabileceğiniz miktarda harç alın ve şişin ucuna doğru hafif hafif sıkarak yayın. Üzerlerine zeytinyağı sürün ve pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri kızarana dek pişirin.