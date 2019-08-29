Fırında Fıstıklı Kebap
Bazı kuru yemişler yemek tariflerine eklendiğinde farklı aromalarıyla yeni lezzetler oluştururlar. Fıstıklı tarifi ile evde kalabalık sofralarınızı şenlendirecek Fırında Fıstıklı Kebap tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kıymaları büyükçe bir kaba alın. Üzerine Antep fıstığı, rendelenmiş soğan, rendelemiş sarımsak, su, tuz ve baharatları ilave edip iyice yoğurun. Avucunuza şişe takabileceğiniz miktarda harç alın ve şişin ucuna doğru hafif hafif sıkarak yayın. Üzerlerine zeytinyağı sürün ve pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri kızarana dek pişirin.
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2
Servis için soğanı piyazlık doğrayın. Sumak, nar ekşisi ve tuz ekleyip karıştırın. Servis tabağına dilimlediğiniz lavaşları koyun. Yanına soğanlı karışımı ekleyin. Üzerine fıstıklı kebabı yerleştirin. Kıyılmış Antep fıstığı serperek servis yapın.
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