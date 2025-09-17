Pesto Soslu Soğuk Makarna
Yazın en ferahlatıcı lezzeti! Mis kokulu pesto sosunun makarnayla buluşması ve soğuk servis edilmesiyle ortaya çıkan bu tarif, sıcak günlerin en sevilen yemeği olmaya aday.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Geniş bir tencerede suyu kaynatın. İçine tuz ekleyin ve makarnayı diri kalacak şekilde haşlayın. Ardından süzüp hemen buzlu su dolu bir kaba alın. Bu işlem, makarnanın hem soğumasını hem de formunu korumasını sağlar.
-
2
Soğuyan makarnayı süzgeçle alın ve fazla suyunu iyice süzdürün. Geniş bir kaseye alın.
-
3
Üzerine pesto sosu ve sızma zeytinyağını ekleyin. Makarnayı ezmeden, dikkatlice karıştırarak sosun her yerine yayılmasını sağlayın.
-
4
Dolmalık fıstıkları yapışmaz yüzeyli bir tavada, yağ eklemeden, kısık ateşte birkaç dakika kavurun. Renk alıp hafifçe çıtırlaştığında ocaktan alın.
-
5
Makarnayı servis tabağına alın. Üzerine kavrulmuş dolmalık fıstıkları ve rendelenmiş parmesan peynirini serpin. Taze fesleğen yapraklarıyla süsleyin.
-
6
Soğuk olarak, bekletmeden servis yapın.
