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Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Fırında somon fileto

Fırında Somon Fileto

Fırında Somon Fileto
ORTA 30 DAKİKA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Taze patateslerin kabuğunu soyup haşlayın.
  • 2
    Somonun sosu için tüm malzemeyi bir kapta karıştırın.
  • 3
    Somonu yağlı kağıdın üzerine alın.
  • 4
    Hazırladığınız sosu balığın her tarafına eşit dağılacak şekilde fırçayla sürün.
  • 5
    Önceden haşladığınız patatesleri, taze kuşkonmazları, enine ikiye kestiğiniz sarımsakları, dörde böldüğünüz kırmızı soğanlarıda soslayıp somon filetonun kenarlarına yerleştirin.
  • 6
    Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Bekletmeden servis yapın.

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