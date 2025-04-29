Fırında Somon Fileto
Malzemeler
Yapılışı
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1
Taze patateslerin kabuğunu soyup haşlayın.
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2
Somonun sosu için tüm malzemeyi bir kapta karıştırın.
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3
Somonu yağlı kağıdın üzerine alın.
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4
Hazırladığınız sosu balığın her tarafına eşit dağılacak şekilde fırçayla sürün.
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5
Önceden haşladığınız patatesleri, taze kuşkonmazları, enine ikiye kestiğiniz sarımsakları, dörde böldüğünüz kırmızı soğanlarıda soslayıp somon filetonun kenarlarına yerleştirin.
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6
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Bekletmeden servis yapın.
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