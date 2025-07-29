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Tatlı Tuzlu Tavuk Şiş

Tatlı Tuzlu Tavuk Şiş
ORTA 30 DAKİKA

Tatlı ve tuzlu aromaların bir araya geldiği tavuk şiş, ızgarada pişerek damakta iz bırakan farklı bir lezzet sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Tavuk göğsünü keskin bir bıçak yardımıyla 2-3 cm büyüklüğünde eşit boyutta küpler halinde doğrayın. Geniş bir karıştırma kabına soya sosunu, balı, domates sosunu, susam yağını ve sirkeyi alın. Üzerine ezilmiş sarımsağı ekleyin. Baharatları da ilave ederek iyice karıştırın.
  • 2
    Tavuğu bu sosun içine alın. Elinizle veya bir spatula yardımıyla sosla iyice harmanlayın. Kabın üzerini streç film ile kapatın. Buzdolabında 30 dakika bekletin.
  • 3
    Şiş çubuklarını alın. Tavuk parçalarını sıkıştırmadan düzgünce şişe geçirin.
  • 4
    Yapışmaz yüzeyli bir tavayı orta ateşte ısıtın. Şişleri tavaya yerleştirin. Önlü arkalı çevirerek yaklaşık 8-10 dakika pişirin. Tavukların dışı hafif kızarıp
    karamelize olunca ocaktan alın.
  • 5
    Küçük bir sos tenceresine kalan marinasyon sosunu dökün. Mısır nişastasını su ile karıştırın. Pürüzsüz olana kadar çırpın. Nişastalı karışımı sosun içine ekleyin. Kısık ateşte sürekli karıştırarak sos koyulaşana kadar pişirin
  • 6
    Pişen tavuk şişleri servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız sostan gezdirin. Susam serperek servis yapın.

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