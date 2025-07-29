Tatlı Tuzlu Tavuk Şiş

Tavuk göğsünü keskin bir bıçak yardımıyla 2-3 cm büyüklüğünde eşit boyutta küpler halinde doğrayın. Geniş bir karıştırma kabına soya sosunu, balı, domates sosunu, susam yağını ve sirkeyi alın. Üzerine ezilmiş sarımsağı ekleyin. Baharatları da ilave ederek iyice karıştırın.