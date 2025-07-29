Tatlı Tuzlu Tavuk Şiş
Tatlı ve tuzlu aromaların bir araya geldiği tavuk şiş, ızgarada pişerek damakta iz bırakan farklı bir lezzet sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tavuk göğsünü keskin bir bıçak yardımıyla 2-3 cm büyüklüğünde eşit boyutta küpler halinde doğrayın. Geniş bir karıştırma kabına soya sosunu, balı, domates sosunu, susam yağını ve sirkeyi alın. Üzerine ezilmiş sarımsağı ekleyin. Baharatları da ilave ederek iyice karıştırın.
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2
Tavuğu bu sosun içine alın. Elinizle veya bir spatula yardımıyla sosla iyice harmanlayın. Kabın üzerini streç film ile kapatın. Buzdolabında 30 dakika bekletin.
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3
Şiş çubuklarını alın. Tavuk parçalarını sıkıştırmadan düzgünce şişe geçirin.
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4
Yapışmaz yüzeyli bir tavayı orta ateşte ısıtın. Şişleri tavaya yerleştirin. Önlü arkalı çevirerek yaklaşık 8-10 dakika pişirin. Tavukların dışı hafif kızarıp
karamelize olunca ocaktan alın.
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5
Küçük bir sos tenceresine kalan marinasyon sosunu dökün. Mısır nişastasını su ile karıştırın. Pürüzsüz olana kadar çırpın. Nişastalı karışımı sosun içine ekleyin. Kısık ateşte sürekli karıştırarak sos koyulaşana kadar pişirin
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6
Pişen tavuk şişleri servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız sostan gezdirin. Susam serperek servis yapın.
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