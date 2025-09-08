Taze Peynirli Patlıcan Yelpazesi
Bir ana yemek kadar doyurucu, bir salata kadar hafif! Patlıcanın etli dokusu, taze peynirin kremamsı lezzetiyle buluşarak unutulmaz bir deneyim sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Patlıcanı sapından kopmayacak şekilde eşit aralıklarla dilimleyin. Aralarına tuz serpin, fırça ile zeytinyağı sürün.
-
2
Dilimler halinde kestiğiniz patlıcanı yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında, yarım saat pişirin.
-
3
Bu arada roka pestolu sosu hazırlayın. Bunun için tüm malzemeyi mutfak robotuna aktarıp püre haline getirin.
-
4
Yarı közlediğiniz patlıcanı fırından alın. Dilimlenmiş domates ve peynir yerleştirerek aralarında boşlukları doldurun.
-
5
Üzerine tekrar zeytinyağı sürün. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 dakika pişirin ve sonra fırından alın.
-
6
Üzerine hazırladığınız roka pestolu sosu gezdirin ve servis yapın.
