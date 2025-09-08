Tarif Ara
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Taze peynirli patlıcan yelpazesi

Taze Peynirli Patlıcan Yelpazesi

Taze Peynirli Patlıcan Yelpazesi
ZOR 45 DAKİKA

Bir ana yemek kadar doyurucu, bir salata kadar hafif! Patlıcanın etli dokusu, taze peynirin kremamsı lezzetiyle buluşarak unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Patlıcanı sapından kopmayacak şekilde eşit aralıklarla dilimleyin. Aralarına tuz serpin, fırça ile zeytinyağı sürün.

  • 2

    Dilimler halinde kestiğiniz patlıcanı yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında, yarım saat pişirin.

  • 3

    Bu arada roka pestolu sosu hazırlayın. Bunun için tüm malzemeyi mutfak robotuna aktarıp püre haline getirin.

  • 4

    Yarı közlediğiniz patlıcanı fırından alın. Dilimlenmiş domates ve peynir yerleştirerek aralarında boşlukları doldurun.

  • 5

    Üzerine tekrar zeytinyağı sürün. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 dakika pişirin ve sonra fırından alın.

  • 6

    Üzerine hazırladığınız roka pestolu sosu gezdirin ve servis yapın.

