Bolonez Soslu Makarna
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Geniş bir tencereye suyu koyun. Kaynamaya bırakın. Su kaynayınca 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Pappardelle makarnayı suya atın. 7-8 dakika pişirin. Makarnayı süzün. Bir kenarda bekletin.
-
2
Sos için derin bir tavaya zeytinyağını alın. Orta ateşte ısıtın. Küp doğranmış soğanı ekleyin. 3 dakika kavurun. Sarımsağı ekleyerek kavurmaya devam edin.
-
3
Rendelenmiş havucu ve ince doğranmış kereviz sapını ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar 3-4 dakika daha pişirin. Kıymayı ilave edin. Tahta kaşıkla ezerek karıştırın. Kıyma suyunu salıp tekrar çekene kadar 8-10 dakika kavurun.
-
4
Domates salçasını, domates püresini, tuzu, karabiberi, kekiği ve şekeri ekleyin. İyice karıştırın. Üzerine sıcak suyu ilave edin. Kısık ateşte 35-45 dakika pişirin.
-
5
Makarnayı tabaklara alın. Üzerine bolonez sos yerleştirin. Rendelenmiş parmesan peyniri serpip servis yapın.
