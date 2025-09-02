Tarif Ara
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Bolonez soslu makarna

Bolonez Soslu Makarna

Bolonez Soslu Makarna
ORTA 30 DAKİKA

Pratik ve lezzetli bir tarif: Bolonez Soslu Makarna

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Geniş bir tencereye suyu koyun. Kaynamaya bırakın. Su kaynayınca 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Pappardelle makarnayı suya atın. 7-8 dakika pişirin. Makarnayı süzün. Bir kenarda bekletin.

  • 2

    Sos için derin bir tavaya zeytinyağını alın. Orta ateşte ısıtın. Küp doğranmış soğanı ekleyin. 3 dakika kavurun. Sarımsağı ekleyerek kavurmaya devam edin.

  • 3

    Rendelenmiş havucu ve ince doğranmış kereviz sapını ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar 3-4 dakika daha pişirin. Kıymayı ilave edin. Tahta kaşıkla ezerek karıştırın. Kıyma suyunu salıp tekrar çekene kadar 8-10 dakika kavurun.

  • 4

    Domates salçasını, domates püresini, tuzu, karabiberi, kekiği ve şekeri ekleyin. İyice karıştırın. Üzerine sıcak suyu ilave edin. Kısık ateşte 35-45 dakika pişirin.

  • 5

    Makarnayı tabaklara alın. Üzerine bolonez sos yerleştirin. Rendelenmiş parmesan peyniri serpip servis yapın.

