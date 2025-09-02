Bolonez Soslu Makarna

Rendelenmiş havucu ve ince doğranmış kereviz sapını ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar 3-4 dakika daha pişirin. Kıymayı ilave edin. Tahta kaşıkla ezerek karıştırın. Kıyma suyunu salıp tekrar çekene kadar 8-10 dakika kavurun.