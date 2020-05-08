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Yoğurtlu Tavuk Kebabı

Yoğurtlu Tavuk Kebabı
ORTA 20 DAKİKA

Akşam yemeğine ne yapmalıyım diye düşünenlerin imdadına Yoğurtlu Tavuk Kebabı ile Sofra yetişti.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Tavuk etini kuşbaşından biraz daha büyük doğrayın. Tereyağı ile birlikte tavaya alın. Üzerine köri, tuz, karabiber, pul biber, kimyon ve kekik katın. Tavuk etinin rengi dönene kadar soteleyin.

  • 2

    Kızdırılmış ayçiçeği yağında önce iri küp doğranmış patates, daha sonra birkaç parçaya bölünmüş sivri biberleri kızartın. Üzerine tavuğu ilave edip karıştırın.

  • 3

    Yoğurt ve dövülmüş sarımsağı bir kapta çırpın.

  • 4

    Domates sos için tereyağını eritin ve salçayı birkaç kez çevirin. Suyu katıp kaynatın. Tavuk kebabının üzerine önce yoğurt, daha sonra domates sosu gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.

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