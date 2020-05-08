Yoğurtlu Tavuk Kebabı
Akşam yemeğine ne yapmalıyım diye düşünenlerin imdadına Yoğurtlu Tavuk Kebabı ile Sofra yetişti.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tavuk etini kuşbaşından biraz daha büyük doğrayın. Tereyağı ile birlikte tavaya alın. Üzerine köri, tuz, karabiber, pul biber, kimyon ve kekik katın. Tavuk etinin rengi dönene kadar soteleyin.
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2
Kızdırılmış ayçiçeği yağında önce iri küp doğranmış patates, daha sonra birkaç parçaya bölünmüş sivri biberleri kızartın. Üzerine tavuğu ilave edip karıştırın.
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3
Yoğurt ve dövülmüş sarımsağı bir kapta çırpın.
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4
Domates sos için tereyağını eritin ve salçayı birkaç kez çevirin. Suyu katıp kaynatın. Tavuk kebabının üzerine önce yoğurt, daha sonra domates sosu gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.
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