Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Ev yapımı adana kebabı

Ev Yapımı Adana Kebabı

Ev Yapımı Adana Kebabı
ORTA 30 DAKİKA

Adana'nın imza lezzetlerinden Adana Kebabı'nı evinizde yapmak artık çok kolay. Bu tarifle mutfağınızda Adana'yı hissedeceksiniz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kıyma harcı için geniş bir yoğurma kabına kıymayı alın. Üzerine rendelenmiş soğanı, ezilmiş sarımsağı ekleyin.

  • 2

    Zeytinyağını, tüm baharatları ve buzlu suyu da ilave edin. Ele yapışmayan bir harç elde edene kadar yoğurun.

  • 3

    Streç filmle sarıp buzdolabında 3-4 saat dinlendirin. Ellerinizi hafif suyla ıslatarak harçtan iri bir mandalina kadar alın. Şişe bastırarak kıymayı düz ve uzun şekilde yayın. Uçlarını inceltmeden düzgünce bitirin.

  • 4

    Tüm şişleri hazırladıktan sonra tekrar buzdolabında 30 dakika bekletin.

  • 5

    Önceden ısıtılmış döküm tavada önlü arkalı orta ateşte pişirin. Lavaşın üzerine közlenmiş biber, domates ve sumaklı soğanla birlikte kebapları koyun. Maydanozla süsleyerek servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Sebzeli Rustik Pizza
ORTA 60 DAKİKA

Sebzeli Rustik Pizza

Erik Kebabı
ORTA

Erik Kebabı

Soğan Gallesi
ORTA 15 DAKİKA

Soğan Gallesi

Fesleğen Soslu Tavuk Eti
ORTA 20 DAKİKA

Fesleğen Soslu Tavuk Eti