Ev Yapımı Adana Kebabı
Adana'nın imza lezzetlerinden Adana Kebabı'nı evinizde yapmak artık çok kolay. Bu tarifle mutfağınızda Adana'yı hissedeceksiniz.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kıyma harcı için geniş bir yoğurma kabına kıymayı alın. Üzerine rendelenmiş soğanı, ezilmiş sarımsağı ekleyin.
-
2
Zeytinyağını, tüm baharatları ve buzlu suyu da ilave edin. Ele yapışmayan bir harç elde edene kadar yoğurun.
-
3
Streç filmle sarıp buzdolabında 3-4 saat dinlendirin. Ellerinizi hafif suyla ıslatarak harçtan iri bir mandalina kadar alın. Şişe bastırarak kıymayı düz ve uzun şekilde yayın. Uçlarını inceltmeden düzgünce bitirin.
-
4
Tüm şişleri hazırladıktan sonra tekrar buzdolabında 30 dakika bekletin.
-
5
Önceden ısıtılmış döküm tavada önlü arkalı orta ateşte pişirin. Lavaşın üzerine közlenmiş biber, domates ve sumaklı soğanla birlikte kebapları koyun. Maydanozla süsleyerek servis yapın.
