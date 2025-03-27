Yedigöller Kebabı
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ördek için tüm malzemeyi harmanlayın. Bir kaba alıp önceden ısıtılmış 80 derece fırında 4 saat pişirin (confit tekniği). Ördeği yağdan alıp etini kemiklerinden ayırın. Bu yağı cam bir kaba alın. Tavuk veya dana eti pişireceğiniz zaman yine aynı confit yöntemi ile bu yağda pişirin.
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2
Firik pilavı için soğanı yemeklik doğranmış soğanı yağda kavurun. Üzerine bulgur, ardından salça ekleyip bir iki karıştırın. Su ekleyin. Kısık ısıda 25 dakika pişirin. Kalan malzemeyi katıp harmanlayın. Ocaktan alın. 10 dakika dinlendirin.
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3
Servis için yufkayı 6 üçgen parçaya bölün. Ördeği pişirdiğiniz yağla ıslatıp servis tabağına yerleştirin. Üzerine pilavı ve eti koyun. Dilediğiniz şekilde süsleyin. Erik hoşafı ile birlikte servis yapın.
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