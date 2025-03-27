Yedigöller Kebabı

Ördek için tüm malzemeyi harmanlayın. Bir kaba alıp önceden ısıtılmış 80 derece fırında 4 saat pişirin (confit tekniği). Ördeği yağdan alıp etini kemiklerinden ayırın. Bu yağı cam bir kaba alın. Tavuk veya dana eti pişireceğiniz zaman yine aynı confit yöntemi ile bu yağda pişirin.