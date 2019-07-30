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Kuzu Etli ve Biberli Kabak Tarifi

Kuzu Etli ve Biberli Kabak Tarifi
ZOR 40 DAKİKA

Etsiz yemek sevmiyorum diyorsanız bu tarif tam size göre! Yağ oranı düşük enerji miktarı yüksek kabak ile yapabileceğiniz kuzu etli ve biberli kabak tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Eti bir tencereye alıp suyunu salıp çekene dek kavurun. Üzerine zeytinyağı ve yemeklik doğranmış soğan ekleyip, soğanın rengi dönene dek kavurun. Kabak, patates, havuç ve biberleri irice doğrayıp tencereye ilave edin.

  • 2

    Birkaç dakika çevirip, nohut ekleyin. Salça ve suyu karıştırıp malzemenin üzerine gezdirin. Tuzunu ayarlayın. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte 35 dakika pişirin.

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