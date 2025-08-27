Kavurma
Yumuşacık kıvamı ve bol etiyle sofraların vazgeçilmezi kavurma hem özel günlerde hem de günlük yemeklerde iştah açan geleneksel bir lezzet sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Eti bir gece dinlendirdikten sonra sinirlerini temizleyerek kuşbaşı doğrayın. Genişçe bir tencereye alıp kapağı kapalı şekilde kendi suyunu salıp yeniden çekene kadar önce harlı sonra suyunu çekmeye başlayınca kısık ateşte kavurun. Ara sıra karıştırın. Pişerken üzerinde biriken köpüğü kaşık yardımı ile alıp atın.
-
2
İç yağı doğrayıp ayrı bir kapta kavurmaya başlayın. Kaynadıktan sonra üzerinde biriken kıkırdakları kevgir yardımı ile toplayın.
-
3
Suyunu çeken ete iç yağı ekleyin. Tuzunu ayarlayıp 5 dakika kavurun. Karabiberini ayarlayıp karıştırın ve ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL