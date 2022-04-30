Unut Beni
Anadolu’nun birçok yerinde Ramazan ve bayram gibi özel günlerde hazırlanan unut beni yemeğini, yanında pirinç pilavı ve turşu ile servis edebilirsiniz. Kolay tarifiyle unut beni tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Pirinci dövüp un yapın ve kıyma ile karıştırıp iyice yoğurun. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Elinizi zeytinyağı ile yağlayarak karışımdan nohuttan küçük olacak boyutta parçalar koparın ve avucunuzda yuvarlayın.
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2
Daha sonra kenara alın. Et, nohut ve 3 su bardağı suyu tencereye alıp, et yumuşayana kadar pişirin. Kıymalı topları ilave edip, üzerine 4 su bardağı sıcak su katın.
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3
Daha sonra kısık ısıda pişmeye bırakın. Ayrı bir yerde yoğurt, yumurta ve tuzu çırpın. Yemeğin suyundan azar azar 3-4 yemek kaşığı ilave edip çırpmaya devam edin.
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4
Daha sonra karıştırarak yemeğe katın. Kaynayana kadar pişirmeye devam edin. Kaynamaya başlayınca ocaktan alın. Kalan zeytinyağı ve naneyi bir tavada kızdırın. Yemeğin üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.
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