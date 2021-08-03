Semizotlu Makarna

Güçlü besin değeri ile semizotu; kalp sağlığını korumak, cilt sağlığını iyileştirmek, kemikleri güçlendirmek ve bağışıklığı arttırmak için oldukça faydalıdır. Peki şifa deposu olan semizotuyla makarna nasıl yapılır? Semizotlu makarnanın tarifi nasıldır? İşte tarifi…