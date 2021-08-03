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Semizotlu Makarna

Semizotlu Makarna
KOLAY 5 DAKİKA

Güçlü besin değeri ile semizotu; kalp sağlığını korumak, cilt sağlığını iyileştirmek, kemikleri güçlendirmek ve bağışıklığı arttırmak için oldukça faydalıdır. Peki şifa deposu olan semizotuyla makarna nasıl yapılır? Semizotlu makarnanın tarifi nasıldır? İşte tarifi…

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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