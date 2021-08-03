Semizotlu Makarna
Güçlü besin değeri ile semizotu; kalp sağlığını korumak, cilt sağlığını iyileştirmek, kemikleri güçlendirmek ve bağışıklığı arttırmak için oldukça faydalıdır. Peki şifa deposu olan semizotuyla makarna nasıl yapılır? Semizotlu makarnanın tarifi nasıldır? İşte tarifi…
Malzemeler
Yapılışı
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1
Makarnayı tuz eklenmiş kaynar suda 10-13 dakika haşlayın ve suyundan yarım su bardağı kadarını kenara ayırıp süzün.
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2
Pesto sosunu tavaya alıp hafifçe ısıtın. Makarnayı haşladığınız suyu yavaşça ekleyip karıştırın. Haşlanmış makarnayı ilave edin.
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3
Makarna, sosu iyice çektikten sonra servis tabaklarına pay edin.
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4
Üzerine rendelenmiş eski kaşar peyniri, semizotu yaprakları ve dereotunu ekleyip harmanlayın. Sıcak olarak servis yapın.
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