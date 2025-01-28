Susamlı Levrek
Hem hafif hem de besleyici bu tarif, sağlıklı bir akşam yemeği arayanlar için ideal. Şık sunumu ve enfes tadıyla sofralarınızı şenlendirecek!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Levrekleri kaynar suda 5 dakika haşlayın. Kevgir ile bir kaseye alın ve soğumaya bırakın. Soğuktan sonra rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, ekmek kırıntısı, yumurta ve baharatları katıp iyice yoğun. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Karışımdan bezeler koparıp elinizde yuvarlayın. Fırın tepsisne yerleştirip önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.
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2
Sos için zeytinyağını tencereye alın, sarımsağı ekleyin. Hemen domates püresini ve salçayı katıp karıştırın. Baharatları ve tuz ekleyin. Sos kıvam alınca ocaktan alın.
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3
Köftelerin üzerine susam serpip sosla birlikte servis yapın.
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