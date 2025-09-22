Tarif Ara
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Şiş kebap köfte

Şiş Kebap Köfte

Şiş Kebap Köfte
ORTA 35 DAKİKA

Izgarada nar gibi kızarmış, içi sulu ve baharatlarla harmanlanmış... Şiş Kebap Köfte, mangal keyfinin vazgeçilmezi olacak.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Dana ve kuzu kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, kimyon, karabiber, toz kırmızıbiber ve tuzu ekleyin.

  • 2

    Malzemeleri birbirine iyice karışana kadar yoğurun. Ardından ince kıyılmış maydanozu ilave edip birkaç dakika daha yoğurmaya devam edin.

  • 3

    Hazırladığınız harcı buzdolabında 20 dakika kadar dinlendirin.

  • 4

    Dinlenen harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve şişlere elinizle sıkarak geçirin. Köfteleri uzun, silindirik şekil verecek şekilde bastırarak düzeltin.

  • 5

    Barbeküyü hazırlayın. Şişleri yerleştirin ve köfteleri önlü arkalı ve her bir taraflarını yaklaşık 3-4 dakika, dışı kızarana kadar pişirin.

  • 6

    Domates ve dörde bölünmüş soğan dilimlerini de közleyin.

  • 7

    Marul yapraklarını servis tabağına alın. Üzerine şiş köfteleri, közlenmiş domates ve soğanları yerleştirin. Üzerine deniz ya da kaya tuzu serpip servis yapın.

