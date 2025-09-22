Şiş Kebap Köfte
Izgarada nar gibi kızarmış, içi sulu ve baharatlarla harmanlanmış... Şiş Kebap Köfte, mangal keyfinin vazgeçilmezi olacak.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Dana ve kuzu kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, kimyon, karabiber, toz kırmızıbiber ve tuzu ekleyin.
-
2
Malzemeleri birbirine iyice karışana kadar yoğurun. Ardından ince kıyılmış maydanozu ilave edip birkaç dakika daha yoğurmaya devam edin.
-
3
Hazırladığınız harcı buzdolabında 20 dakika kadar dinlendirin.
-
4
Dinlenen harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve şişlere elinizle sıkarak geçirin. Köfteleri uzun, silindirik şekil verecek şekilde bastırarak düzeltin.
-
5
Barbeküyü hazırlayın. Şişleri yerleştirin ve köfteleri önlü arkalı ve her bir taraflarını yaklaşık 3-4 dakika, dışı kızarana kadar pişirin.
-
6
Domates ve dörde bölünmüş soğan dilimlerini de közleyin.
-
7
Marul yapraklarını servis tabağına alın. Üzerine şiş köfteleri, közlenmiş domates ve soğanları yerleştirin. Üzerine deniz ya da kaya tuzu serpip servis yapın.
