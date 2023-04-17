Tavuklu Keşkek
Keşkek yapmak en eski geleneklerimizden biri. Peki bu geleneksel lezzet nasıl yapılır? Tavuk etli keşkek tarifinin malzemeleri nelerdir? İşte tavuklu keşkek tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Buğdayı iyice yıkayın ve bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyin ve bir taşım kaynatın. Süzün ve tekrar üzerini geçecek kadar soğuk su koyun.
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2
2-3 saat beklettikten sonra süzün ve tekrar soğuk su ilave edin. İçine yıkanmış tavuk etini ve bütün soğanı atın. Et ve buğday yumuşayana kadar pişirin.
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3
Tencereyi ocaktan alın ve içinden soğanı çıkarın. Tavuk etini de alın ve elinizle didikledikten sonra tekrar buğdayın içine katın. Tuz kattıktan sonra mikserle çırparak macun kıvamına getirin (çırpma esnasında çok koyu olursa biraz sıcak su ilave edin).
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4
Diğer taraftan, bir gece öncesinden ıslattığınız nohudu yumuşayana kadar haşlayın ve süzün. Tereyağını bir tencereye alıp yemeklik doğranmış soğanı kavurun.
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5
Salçayı ilave edip kavurmaya devam edin. Nohudu kattıktan sonra 1-2 dakika kısık ısıda çevirin ve tuzunu ayarlayın. Keşkeği servis tabağına alın ve ortasını açıp nohudu yerleştirin. Üzerine tereyağında yaktığınız toz kırmızı biberi gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
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