Tarif Ara
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Tavuklu keşkek

Tavuklu Keşkek

Tavuklu Keşkek
ORTA 20 DAKİKA

Keşkek yapmak en eski geleneklerimizden biri. Peki bu geleneksel lezzet nasıl yapılır? Tavuk etli keşkek tarifinin malzemeleri nelerdir? İşte tavuklu keşkek tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Buğdayı iyice yıkayın ve bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyin ve bir taşım kaynatın. Süzün ve tekrar üzerini geçecek kadar soğuk su koyun.

  • 2

    2-3 saat beklettikten sonra süzün ve tekrar soğuk su ilave edin. İçine yıkanmış tavuk etini ve bütün soğanı atın. Et ve buğday yumuşayana kadar pişirin.

  • 3

    Tencereyi ocaktan alın ve içinden soğanı çıkarın. Tavuk etini de alın ve elinizle didikledikten sonra tekrar buğdayın içine katın. Tuz kattıktan sonra mikserle çırparak macun kıvamına getirin (çırpma esnasında çok koyu olursa biraz sıcak su ilave edin).

  • 4

    Diğer taraftan, bir gece öncesinden ıslattığınız nohudu yumuşayana kadar haşlayın ve süzün. Tereyağını bir tencereye alıp yemeklik doğranmış soğanı kavurun.

  • 5

    Salçayı ilave edip kavurmaya devam edin. Nohudu kattıktan sonra 1-2 dakika kısık ısıda çevirin ve tuzunu ayarlayın. Keşkeği servis tabağına alın ve ortasını açıp nohudu yerleştirin. Üzerine tereyağında yaktığınız toz kırmızı biberi gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Zeynep Dinç'ten Limonlu Tarifler
  • Ramazan'ın Baş Tacı Çorbalar
  • Şef Bahtiyar Büyükduman'dan Sıra Dışı Tabaklar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Fırında Hamsi

Fırında Hamsi

Kuzu Pirzola ve Balzamik Soslu Sebzeler
ORTA 10 DAKİKA

Kuzu Pirzola ve Balzamik Soslu Sebzeler

Mantarlı ve Pastırmalı Ravioli
ORTA 15 DAKİKA

Mantarlı ve Pastırmalı Ravioli

Kayısı ve Bademli Et
ZOR 45 DAKİKA

Kayısı ve Bademli Et