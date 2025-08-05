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Kaju Soslu Sebzeli Pirinç Roll

Kaju Soslu Sebzeli Pirinç Roll
KOLAY 15 DAKİKA

Renkli sebzeler ve kaju sosunun nefis uyumuyla hazırlanan pirinç roll, hafif ve besleyici yapısıyla sağlıklı öğünler için ideal bir tarif.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kaju sos için tüm malzemeleri blender'e alın. Pürüzsüz ve kremsi bir kıvam alana kadar çekin. Kıvamı çok yoğun olursa birkaç yemek kaşığı su ekleyerek açabilirsiniz.
  • 2
    Roll için kale yapraklarının sert kısımlarını kesin. Limon suyu ve tuz ile iyice ovarak yumuşamasını sağlayın.
  • 3
    Geniş bir kaseyi suyla doldurun. Pirinç yufkasını suya batırıp 10-15 saniye bekletin. Yumuşayınca dikkatlice çıkarın. Temiz bir yüzeye veya mutfak tezgahına serin.
  • 4
    Pirinç yufkasının ortasına ince dilimlenmiş salatalık, turp ve avokadoyu yerleştirin. Üzerine kaju sosundan sürün. Kale yapraklarını ve yeşillikleri ekleyin. Haşlanmış bakliyat karışımını ve acı kırmızıbiberleri serpiştirin.
  • 5
    Kenarlarını içe katlayarak dikkatlice sıkı bir rulo şeklinde sarın. Ortadan ikiye keserek servis yapın.

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