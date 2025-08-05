Kaju Soslu Sebzeli Pirinç Roll
Renkli sebzeler ve kaju sosunun nefis uyumuyla hazırlanan pirinç roll, hafif ve besleyici yapısıyla sağlıklı öğünler için ideal bir tarif.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kaju sos için tüm malzemeleri blender'e alın. Pürüzsüz ve kremsi bir kıvam alana kadar çekin. Kıvamı çok yoğun olursa birkaç yemek kaşığı su ekleyerek açabilirsiniz.
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2
Roll için kale yapraklarının sert kısımlarını kesin. Limon suyu ve tuz ile iyice ovarak yumuşamasını sağlayın.
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3
Geniş bir kaseyi suyla doldurun. Pirinç yufkasını suya batırıp 10-15 saniye bekletin. Yumuşayınca dikkatlice çıkarın. Temiz bir yüzeye veya mutfak tezgahına serin.
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4
Pirinç yufkasının ortasına ince dilimlenmiş salatalık, turp ve avokadoyu yerleştirin. Üzerine kaju sosundan sürün. Kale yapraklarını ve yeşillikleri ekleyin. Haşlanmış bakliyat karışımını ve acı kırmızıbiberleri serpiştirin.
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5
Kenarlarını içe katlayarak dikkatlice sıkı bir rulo şeklinde sarın. Ortadan ikiye keserek servis yapın.
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