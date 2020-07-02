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Soya Soslu Limonlu Tavuk

Tavuk, soya sosunun tuzlu derinliği ve limonun ferah asiditesiyle dengelenerek hafif ve lezzetli bir ana yemek sunar.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Limonların 2 tanesini kabuklarıyla beraber ince halka şeklinde dilimleyin. Derin bir tavada tereyağını ısıtın.

  • 2

    Soya sosu, bal ve limon dilimlerini ekleyip 5-6 dakika pişirin. Kemiği ve derisi alınmış tavukları da ekleyip her iki tarafı kızarana kadar çevirerek pişirin.

  • 3

    En son kalan limonun suyu, tuz ve karabiberi ekleyip 5-6 dakika suyunu çekene kadar pişirip sıcak servis yapın.

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