Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Sinkonta

Sinkonta

Bal kabağına farklı bir yorum arayanlar için sinkonta tarifi. Bir şef tabağı hazırlamak istiyorsanız bu tarif tam size göre.

Sinkonta
Soğanları yarım ay dilimleyin. Tavaya zeytinyağını koyup ısıtın. Soğanı ekleyip soteleyin. Çok fazla karamelize etmeyin. Domates salçasını ekleyip 2-3 dakika iyice pişirin. Yeşil biber ve tuzu ekleyip karıştırın. Soğanlı karışımı soğumaya bırakın.
Soğuduktan sonra doğranmış dereotunu ekleyin. Soğan karışımına yarım limon sıkın.
İnce dilimlenmiş bal kabaklarını fırın kabına üst üste gelecek şekilde dizin. Katlar arasına ince bir sıra soğan harcı koyun. Bal kabağı dilimlerini ve soğan karışımını 6-7 kat halinde düzenlemeye devam edin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35 dakika bal kabakları yumuşayana kadar pişirin.
Bergama tulum sosu için sebze suyunu ısıtın. Üzerine tulum peynirini ekleyip karıştırın. Kaynatın ve macun haline gelene kadar karıştırın.
Sinkontayı servis tabağına alın. Üzerine Bergama sosu ekleyip, maydanozla süsleyerek servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Evde Sıcacık Yılbaşı
  • Hindistan Cevizli Kış Tatlıları
  • Ete ve Balığa Narenciye Dokunuşu
ve Daha Fazlası ...

Bakmadan Geçmeyin

Yeşil Mercimek Köftesi

Yeşil Mercimek Köftesi

Yeşil mercimeğin doyuruculuğu ve porçini mantarının aroması, köri sosun yumuşak dokunuşuyla bu tabakta bir araya geliyor.
Fırında Kekikli Takoz

Fırında Kekikli Takoz

Taptaze mevsiminde palamutlarla yapılan bu tarif sofranıza yeni bir soluk getirecek. Fırında pişen palamutun kekikle eşsiz uyumunu her lokmada hissedeceksiniz. Sofralarınızın yeni yıldızı olacak fırında kekikli takoz tarifi.
Palamut Köftesi

Palamut Köftesi

Balıktan hoşlanmayanların bile bayılacağı palamudun en lezzetli hali!
Kuru Üzümlü Palamut

Kuru Üzümlü Palamut

Mevsiminde palamutlarla yapılmış lezzetli ve farklı bir tarif arayanların çok seveceği kuru üzümlü palamut tarifimiz.