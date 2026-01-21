Soğanları yarım ay dilimleyin. Tavaya zeytinyağını koyup ısıtın. Soğanı ekleyip soteleyin. Çok fazla karamelize etmeyin. Domates salçasını ekleyip 2-3 dakika iyice pişirin. Yeşil biber ve tuzu ekleyip karıştırın. Soğanlı karışımı soğumaya bırakın.Soğuduktan sonra doğranmış dereotunu ekleyin. Soğan karışımına yarım limon sıkın.İnce dilimlenmiş bal kabaklarını fırın kabına üst üste gelecek şekilde dizin. Katlar arasına ince bir sıra soğan harcı koyun. Bal kabağı dilimlerini ve soğan karışımını 6-7 kat halinde düzenlemeye devam edin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35 dakika bal kabakları yumuşayana kadar pişirin.Bergama tulum sosu için sebze suyunu ısıtın. Üzerine tulum peynirini ekleyip karıştırın. Kaynatın ve macun haline gelene kadar karıştırın.Sinkontayı servis tabağına alın. Üzerine Bergama sosu ekleyip, maydanozla süsleyerek servis yapın.