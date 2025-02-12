Porçini Mantarlı Papardelle

Mantarı tavaya alıp zeytinyağı ile soteleyin. Tuz ve karabiber ile lezzetlendirin. Pişmesine yakın sarımsağı ekleyin. 2-3 dakika daha soteleyin. Sebze suyunu katıp bir taşım kaynatın. Kremayı ilave edin ve bir taşım kaynatın. Kavrulmuş dolmalık fıstığı, fesleğeni ve maydanozu ekleyin. Ocağın altını kapatın.