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Porçini Mantarlı Papardelle

Porçini Mantarlı Papardelle
ZOR 30 DAKİKA

Yoğun aromalı porçini mantarı ve ipeksi pappardelle makarnası, zengin sosuyla damakları şenlendiriyor! İtalyan mutfağının en sevilen tariflerinden biriyle lezzet yolculuğuna çıkmaya hazır olun.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Mantarları çok iyi temizleyin. Temiz toplanmışsa sadece fırçayla tozunu alın. Çok topraklıysa hızlıca yıkayın ve kurutun. 3 cm'lik küpler halinde doğrayın.
  • 2
    Mantarı tavaya alıp zeytinyağı ile soteleyin. Tuz ve karabiber ile lezzetlendirin. Pişmesine yakın sarımsağı ekleyin. 2-3 dakika daha soteleyin. Sebze suyunu katıp bir taşım kaynatın. Kremayı ilave edin ve bir taşım kaynatın. Kavrulmuş dolmalık fıstığı, fesleğeni ve maydanozu ekleyin. Ocağın altını kapatın.
  • 3
    Makarnayı paketin üzerindeki pişirme talimatından 1-2 dakika daha az olacak şekilde kaynar ve tuzlu suda haşlayın. Son 2 dakikasını da mantarlı sosun içerisinde pişirin. Sos çok koyulaşırsa sebze suyu ile kıvamını ayarlayın. Tuzunu katın. Tabakladıktan sonra üzerine parmesan serpin ve sızma zeytin
    yağı gezdirip servis yapın.

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