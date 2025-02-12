Porçini Mantarlı Papardelle
Yoğun aromalı porçini mantarı ve ipeksi pappardelle makarnası, zengin sosuyla damakları şenlendiriyor! İtalyan mutfağının en sevilen tariflerinden biriyle lezzet yolculuğuna çıkmaya hazır olun.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Mantarları çok iyi temizleyin. Temiz toplanmışsa sadece fırçayla tozunu alın. Çok topraklıysa hızlıca yıkayın ve kurutun. 3 cm'lik küpler halinde doğrayın.
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2
Mantarı tavaya alıp zeytinyağı ile soteleyin. Tuz ve karabiber ile lezzetlendirin. Pişmesine yakın sarımsağı ekleyin. 2-3 dakika daha soteleyin. Sebze suyunu katıp bir taşım kaynatın. Kremayı ilave edin ve bir taşım kaynatın. Kavrulmuş dolmalık fıstığı, fesleğeni ve maydanozu ekleyin. Ocağın altını kapatın.
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3
Makarnayı paketin üzerindeki pişirme talimatından 1-2 dakika daha az olacak şekilde kaynar ve tuzlu suda haşlayın. Son 2 dakikasını da mantarlı sosun içerisinde pişirin. Sos çok koyulaşırsa sebze suyu ile kıvamını ayarlayın. Tuzunu katın. Tabakladıktan sonra üzerine parmesan serpin ve sızma zeytin
yağı gezdirip servis yapın.
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