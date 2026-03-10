Mantar Kremalı Ispanaklı Köfte

Mantar Kreması Nasıl Yapılır?

Mantar kreması için mantarları, soğanı ve sarımsağı kıyın. Tavaya zeytinyağını koyup ısıtın. Mantarı ekleyip yüksek ısıda 2-3 dakika kavurun. Üzerine soğan ve sarımsağı ekleyip 2 dakika daha soteleyin. Karabiber, muskat ve tuzu katıp karıştırın. Üzerine kremayı ilave edip yaklaşık 5-7 dakika kısık ısıda kaynamaya bırakın. Ocaktan almadan önce soya sosu ilave edin. Blender ile çekip pürüzsüz hale getirin.