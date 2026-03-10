Mantar Kremalı Ispanaklı Köfte
Mantarlarla hazırlayacağınız kremanın ıspanaklı köfteyle eşsiz uyumu. Damağı farklı tatlara açık olan okurlarımız için özel olarak hazırladığımız bu tarif sofranızın farklı lezzetlerle buluşmasını sağlayacak. Farklı lezzetlere açıksanız hemen denemelisiniz!
Mantar Kremalı Ispanaklı Köfte Malzemeleri
Mantar Kremalı Ispanaklı Köfte Yapılışı
-
1
Köfte için yıkanmış ıspanakları irice doğrayın. Soğanı rendeleyip suyunu sıkın. Bir tavada zeytinyağını ısıtıp soğanı ekleyin. 2-3 dakika orta ısıda kavurun. Üzerine ıspanağı ekleyip kavurmaya devam edin. Karabiber ve tuzu serpiştirin. Ispanaklar yumuşayınca kenara alın.
-
2
Ispanaklı soğanlı karışımını derin bir kaba alın. Üzerine galeta unu ekleyin. Yoğurup avuç içinizde yuvarlayarak şekil verin. Tüm malzeme bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Hazırladığınız köfteleri buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
-
3
Köfteleri kızartmak için derin bir tavaya ayçiçeği yağını koyup ısıtın. Köfteleri tavaya alıp sık sık sallayarak kızartın.
-
4
Mantar Kreması Nasıl Yapılır?
Mantar kreması için mantarları, soğanı ve sarımsağı kıyın. Tavaya zeytinyağını koyup ısıtın. Mantarı ekleyip yüksek ısıda 2-3 dakika kavurun. Üzerine soğan ve sarımsağı ekleyip 2 dakika daha soteleyin. Karabiber, muskat ve tuzu katıp karıştırın. Üzerine kremayı ilave edip yaklaşık 5-7 dakika kısık ısıda kaynamaya bırakın. Ocaktan almadan önce soya sosu ilave edin. Blender ile çekip pürüzsüz hale getirin.
-
5
Sarıkız mantarlarını temizleyin. Bir tavaya zeytinyağını koyun. Isınınca mantarları bütün olarak ekleyip 3-4 dakika soteleyin ve kenara alın.
-
6
Servis tabağına mantarlı sosu yayın. Üzerine köfteleri dizin. Sotelenmiş mantarı yerleştirin. Pul biber serpip ıspanak yaprakları ile süsleyin ve servis yapın.
Ispanaklı Köfte Olur Mu?
Evet ıspanaklı köfte olur. Hem kıymayla karıştırarak ıspanaklı köfte yapabilirsiniz hem de sadece ıspanak ile köfte hazırlayabilirsiniz.
Ispanağın Faydaları Nelerdir?
Ispanak demir, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve A, C, E, K vitaminleri açısından oldukça zengindir.
Düşük kalorili ve yüksek lifli bir besindir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kansızlığı önler, kalp sağlığını destekler, kemik sağlığını destekler, göz sağlığını korur ve sindirim sistemini düzenleyerek kilo yönetimine katkı sağlar.
