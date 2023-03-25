Karışık Kuruluk Dolma
Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz Karışık Kuruluk Dolma tarifi; mutlaka denemelisiniz!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kurutulmuş sebzeleri kaynar suda diri kıvamda haşlayıp süzün. İç harcı için yıkayıp süzdüğünüz pirinci, ince kıyılmış soğanları, rendelenmiş domatesleri, salçaları, kıyılmış yeşillikleri, baharatları, ayçiçeği yağını, yarım çay bardağı ılık suda inceltilmiş sumağı ve tuzu iyice karıştırın.
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2
Hazırladığınız iç malzemeyi haşladığınız kuru sebzelerin içlerine çok fazla doldurmadan paylaştırın. Uçlarından birleştirip kapattıktan sonra tencereye dizin. Üzerini örtecek ancak geçmeyecek kadar içme suyunu ilave edin.
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3
Dolmaların üzerini kapatacak şekilde dolma taşı veya ısıya dayanıklı düz bir tabakla kapatın. Orta ısıda 3-4 dakika pişirin. Daha sonra ocağın altını kısıp 30 dakika pişirin.
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4
Sarımsaklı sos için ayçiçeği yağını kızdırıp baharatları, tuzla dövülmüş sarımsakları ve limon suyunu karıştırın. Dolmaların üzerindeki tabağı veya dolma taşını alın ve üzerlerine sosu dökün. 5 dakika daha bu şekilde pişirip, sıcak olarak servis yapın.
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