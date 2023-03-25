Karışık Kuruluk Dolma

Sarımsaklı sos için ayçiçeği yağını kızdırıp baharatları, tuzla dövülmüş sarımsakları ve limon suyunu karıştırın. Dolmaların üzerindeki tabağı veya dolma taşını alın ve üzerlerine sosu dökün. 5 dakika daha bu şekilde pişirip, sıcak olarak servis yapın.