Izgara Somon Fileto
Executive Chef Sabri Canberk Gezer'in sofra okurları için özel hazırladığı ızgara somon fileto tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
Somon filetoyu bir kaba alın. Üzerine zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyin. Elinizle ovarak her yerini bulayın. 15-20 dakika marina olması için kenarda bekletin.
Kızgın ızgarada her tarafını yaklaşık 2-4 dakika pişirin. Hafif is aroması vermek için bu esnada fırça ile az miktarda tereyağı sürerek pişirim işlemini bu şekilde yapabilirsiniz.
Soyalı kabak kreması için sakız kabakları küp doğrayın. Tereyağı koyduğunuz bir tavada hafif yumuşayana kadar 2-3 dakika soteleyin.
Üzerine karamelize soğan, soya sosu, üzüm sirkesi ve kremayı ekleyin. Düşük ısıda 5-8 dakika pişirmeye devam edin. Üzerine rendelenmiş muskatı da ekleyin. Derin bir kaba aktarıp blender ile pürüzsüz bir kıvam elde edene dek çekin.
Karışım soğumaya yakın ılık hale geldiğinde yumurta beyazı ve suyu ekleyin. Blender ile havalandırarak köpük oluşturun. Köpük oluşumu servis etmeden hemen önce yapılırsa köpük daha stabil olacaktır.
Garnitür için bebek havuç ve sert uçlarını temizlediğiniz kuşkonmazı hafif diri kalacak şekilde tuzlu suda haşlayın. Sıcak sudan çıkarıp buzlu suya aktarın.
Arpacık soğanları (tekniğe www.sofra.com.tr web adresimizden ulaşabilirsiniz) kullanarak ya da yağsız kızgın tavada 1-2 dakika göre karamelize edin. Semizotu ve kereviz yapraklarını yıkayıp buzlu suda bekletin. Bu yeşilliklerin daha taze görünmesini sağlayacak.
Servis tabağının altına soyalı kabak kremasını yayın. Üzerine somonu yerleştirin. Üzerine karamelize ettiğiniz soğan, kuşkonmaz, bebek havuç yenilebilir çiçekler ve diğer yeşillikleri ekleyin. Garnitür ve yeşillikler somonun üzerinde renkli bir görüntü sağlar.
Somon filetoyu bir tabağa alın. Üzerine zeytinyağı, tuz ve karabiberi gezdirin.
Elinizle ovarak somonun her yerine yedirin. Bu şekilde marina olması ve lezzetlenmesi için 15-20 dakika bekletin.
Kızdırılmış ızgarada somonun her tarafını 2-4 dakika pişirin. İs aroması vermek isterseniz somonun üzerine fırça ile az miktarda tereyağı sürebilirsiniz.
