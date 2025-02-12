Sebzeli Kuzu İncik
Yumuşacık kuzu eti, taptaze sebzelerle uzun süre pişirilerek buluşuyor. Sofralarınıza hem sağlık hem de eşsiz bir tat getiren bu tarifi keşfedin!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kuzu incik sosu için bir kasede bütün malzemeleri karıştırın. Kuzu incikleri bu karışımla iyice harmanlayın. Tüm yüzeylerin baharatlarla iyice kaplandığından emin olun.
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2
Döküm tencereyi ısıtın. Tereyağı ve zeytinyağını tencereye alın. Tereyağı eriyene kadar yağı karıştırın. Üzerine kuzu incikleri yerleştirin. Önlü arkalı altın sarısı olana kadar mühürleyin.
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3
İncikleri mühürledikten sonra tencereden alın ve bir kenarda bekletin. Aynı tencereye arpacık soğanları, sarımsağı, iri doğranmış pancar dilimlerini, bebek patatesleri ve havuçları alın. Sebzeleri 3-4 dakika kavurun.
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4
Üzerine defne yapraklarını, taze kekik ve taze biberiye dallarını ekleyin. Ardından biber salçasını da ilave ederek karıştırarak birkaç dakika daha
pişirin.
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5
Mühürlenmiş incikleri kavrulan sebzelerin içerisine alın. Üzerilerini örtecek kadar sıcak su ilave edin.
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6
Tencerenin kapağını kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek 2,5 saat pişirin. Fırından çıkan sebzeli kuzu incikleri kekik ve biberiye ile süsleyerek servis yapın.
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