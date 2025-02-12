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Sebzeli Kuzu İncik

Sebzeli Kuzu İncik
ORTA 30 DAKİKA

Yumuşacık kuzu eti, taptaze sebzelerle uzun süre pişirilerek buluşuyor. Sofralarınıza hem sağlık hem de eşsiz bir tat getiren bu tarifi keşfedin!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kuzu incik sosu için bir kasede bütün malzemeleri karıştırın. Kuzu incikleri bu karışımla iyice harmanlayın. Tüm yüzeylerin baharatlarla iyice kaplandığından emin olun.
  • 2
    Döküm tencereyi ısıtın. Tereyağı ve zeytinyağını tencereye alın. Tereyağı eriyene kadar yağı karıştırın. Üzerine kuzu incikleri yerleştirin. Önlü arkalı altın sarısı olana kadar mühürleyin.
  • 3
    İncikleri mühürledikten sonra tencereden alın ve bir kenarda bekletin. Aynı tencereye arpacık soğanları, sarımsağı, iri doğranmış pancar dilimlerini, bebek patatesleri ve havuçları alın. Sebzeleri 3-4 dakika kavurun.
  • 4
    Üzerine defne yapraklarını, taze kekik ve taze biberiye dallarını ekleyin. Ardından biber salçasını da ilave ederek karıştırarak birkaç dakika daha
    pişirin.
  • 5
    Mühürlenmiş incikleri kavrulan sebzelerin içerisine alın. Üzerilerini örtecek kadar sıcak su ilave edin.
  • 6
    Tencerenin kapağını kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek 2,5 saat pişirin. Fırından çıkan sebzeli kuzu incikleri kekik ve biberiye ile süsleyerek servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

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