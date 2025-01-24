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Pratik Şiş Kebap

Pratik Şiş Kebap
ORTA

Evinizde pratik bir şekilde şiş kebap hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Lezzetli etler ve zengin baharatlarla hazırlanan bu pratik şiş kebap tarifi, hızlı ve lezzetli bir yemek seçeneği sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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