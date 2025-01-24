Pratik Şiş Kebap
Evinizde pratik bir şekilde şiş kebap hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Lezzetli etler ve zengin baharatlarla hazırlanan bu pratik şiş kebap tarifi, hızlı ve lezzetli bir yemek seçeneği sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kıyma için tüm malzemeyi macun kıvamına gelene kadar yoğurun. En az 2 saat buzdolabında dinlendirin. Kıymadan elma büyüklüğünde harç alıp avucunuzla sıkarak şişlere yapışmasını sağlayın.
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2
Fırın tepsisine yerleştirin. Fırının ızgarasını 220 dereceye ayarlayın. Kızarana kadar ara sıra çevirerek pişirin. Daha sonra servis tabağına yerleştirin. Yanında lavaş, közlenmiş domates, biber ve sumaklı soğanla birlikte servis yapın.
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