Fırında Pastırmalı Avokado
Kremamsı avokadonun içine pastırma lezzeti ekleniyor, fırında pişerek hem pratik hem de gurme bir atıştırmalığa dönüşüyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Avokadoları boylamasına ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın. Bir tatlı kaşığı yardımıyla iç kısmını hafifçe alın.
-
2
Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine iç kısımları üstte kalacak şekilde avokadoları yerleştirin. Yumurtaları dikkatlice avokadoların içine kırın.
-
3
Yumurtaların üzerine karabiber, pul biber ve tuz serpin. Avokadoların üzerine zeytinyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12-15 dakika pişirin.
-
4
Pastırma dilimlerini küçük küp şeklinde kesin. Yapışmaz yüzeyli bir tavada hafifçe çıtırlaşana kadar kızartın.
-
5
Fırından çıkan avokado dilimlerinin üzerine pastırmaları ve kıyılmış yeşil soğanları serpiştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyerek kızarmış ekmek dilimleri ile
birlikte servis yapın.
