Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Fırında pastırmalı avokado

Fırında Pastırmalı Avokado

KOLAY 15 DAKİKA

Kremamsı avokadonun içine pastırma lezzeti ekleniyor, fırında pişerek hem pratik hem de gurme bir atıştırmalığa dönüşüyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Avokadoları boylamasına ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın. Bir tatlı kaşığı yardımıyla iç kısmını hafifçe alın.
  • 2
    Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine iç kısımları üstte kalacak şekilde avokadoları yerleştirin. Yumurtaları dikkatlice avokadoların içine kırın.
  • 3
    Yumurtaların üzerine karabiber, pul biber ve tuz serpin. Avokadoların üzerine zeytinyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12-15 dakika pişirin.
  • 4
    Pastırma dilimlerini küçük küp şeklinde kesin. Yapışmaz yüzeyli bir tavada hafifçe çıtırlaşana kadar kızartın.
  • 5
    Fırından çıkan avokado dilimlerinin üzerine pastırmaları ve kıyılmış yeşil soğanları serpiştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyerek kızarmış ekmek dilimleri ile
    birlikte servis yapın.

