Karnabahar Musakka
Karnabaharı tek başına tüketemeyenler için harika bir tarif olan Karnabahar Musakka tarifini mutlaka denemelisiniz. Hem lezzetli hem de yapımı oldukça kolay olan Karnabahar Musakka tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Karnabaharı çiçeklerine ayırıp yıkayın. Ayçicek yağı büyük bir tencereye alıp, küp doğranmış soğanları rengi dönene dek kavurun. Üzerine kıymayı ilave edin. Kıyma suyunu salıp tekrar çekene dek kavurup, salçaları ekleyin. 1-2 dakika daha kavurup karnabaharı tencereye alın. Karıştırıp suyunu ekleyin. Tuz katın. Tencerenin kapağını kapatın. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın. Piştikten sonra sıcak servis yapın.
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