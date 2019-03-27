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Karnabahar Musakka

Karnabahar Musakka
ORTA

Karnabaharı tek başına tüketemeyenler için harika bir tarif olan Karnabahar Musakka tarifini mutlaka denemelisiniz. Hem lezzetli hem de yapımı oldukça kolay olan Karnabahar Musakka tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Karnabaharı çiçeklerine ayırıp yıkayın. Ayçicek yağı büyük bir tencereye alıp, küp doğranmış soğanları rengi dönene dek kavurun. Üzerine kıymayı ilave edin. Kıyma suyunu salıp tekrar çekene dek kavurup, salçaları ekleyin. 1-2 dakika daha kavurup karnabaharı tencereye alın. Karıştırıp suyunu ekleyin. Tuz katın. Tencerenin kapağını kapatın. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın. Piştikten sonra sıcak servis yapın.

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