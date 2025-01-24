Kuzu Pirzola
Lezzetli ve Yumuşacık Kuzu Pirzolayı Evde Kolayca Yapın
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kızgın tavada kalem pirzolaları önlü arkalı kızarana kadar pişirin. 2 diş kabukları soyulmuş sarımsakları ekleyip soteleyin. Yanmadan yağdan alın. Kekik ekleyip karıştırın. Daha donra servis tabağına alın.
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2
Aynı tavada zeytinyağını ısıtın. Sebzeleri ayıklayıp, iki ya da dörde bölün. Tüm sebzeleri tavada yumuşayana kadar soteleyin. Sirke ekleyip harmanlayın. Ocaktan alıp, servis tabağına aktarın. Sıcak olarak servis yapın.
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