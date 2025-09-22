Barbeküde Sucuk Ekmek
Barbeküde kızaran sucuğun o karşı konulmaz kokusu... Dışı çıtır, içi yumuşacık ekmeğin arasında eriyen sucuk dilimleri. Bu lezzet, yaz akşamlarının vazgeçilmezi.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Sucuğu ince ve eşit kalınlıkta dilimleyin. Biberleri boylamasına ortadan ikiye kesin. Domatesi ise halka dilimleyin.
-
2
Sucuk dilimlerini aralıklı biçimde barbeküye yerleştirin. Her iki taraflarının da dışı çıtır, içi sulu kalacak şekilde 1-2 dakika pişirin.
-
3
Ekmekleri ortadan ikiye kesip iç yüzeylerini hafifçe yağlayın. Barbekü üzerinde iç kısımları kızarana kadar kısa süreliğine ısıtın.
-
4
Ekmeklerin tabanına halka doğranmış domatesleri dizin. Üzerlerine sucuk dilimlerini yerleştirin. Biberleri de ekledikten sonra diğer ekmek parçaları ile sandviçleri kapatın. Bekletmeden servis yapın.
