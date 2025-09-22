Tarif Ara
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Barbeküde sucuk ekmek

Barbeküde Sucuk Ekmek

Barbeküde Sucuk Ekmek
15 DAKİKA

Barbeküde kızaran sucuğun o karşı konulmaz kokusu... Dışı çıtır, içi yumuşacık ekmeğin arasında eriyen sucuk dilimleri. Bu lezzet, yaz akşamlarının vazgeçilmezi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Sucuğu ince ve eşit kalınlıkta dilimleyin. Biberleri boylamasına ortadan ikiye kesin. Domatesi ise halka dilimleyin.

  • 2

    Sucuk dilimlerini aralıklı biçimde barbeküye yerleştirin. Her iki taraflarının da dışı çıtır, içi sulu kalacak şekilde 1-2 dakika pişirin.

  • 3

    Ekmekleri ortadan ikiye kesip iç yüzeylerini hafifçe yağlayın. Barbekü üzerinde iç kısımları kızarana kadar kısa süreliğine ısıtın.

  • 4

    Ekmeklerin tabanına halka doğranmış domatesleri dizin. Üzerlerine sucuk dilimlerini yerleştirin. Biberleri de ekledikten sonra diğer ekmek parçaları ile sandviçleri kapatın. Bekletmeden servis yapın.

