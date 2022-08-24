Etli Hurma Dolması
Besin değeri yüksek hurmayla yapabileceğiniz lezzetli bir dolma tarifimiz var. Hurmadan dolma nasıl olacak dediğinizi duyar gibiyiz. Farklı lezzetiyle tadı damağınızda kalacak nefis etli hurma dolması tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hurmaları yıkayıp derin bir kaba alın. Üzerlerini geçecek kadar sıcak su ekleyip yumuşamaları için 10-15 dakika bekletin.
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2
Zeytinyağını bir tencereye alın ve hafif ısıtın. Yemeklik doğradığınız soğanı ekleyip 2 dakika soteleyin. Dolmalık fıstığı katın ve rengi dönene kadar kavurun. Kıymayı ekleyin ve pirinci ilave edin. 2 dakika soteleyin. 1 çay fincanı sebze suyunu ekleyin. Tuz ve karabiber katın. Kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişirin.
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3
Hurmaların suyunu iyice süzüp içlerini açın ve çekirdeklerini çıkarın. Kıymalı harcı ortalarına doldurun. Domates ve patatesi yarım ay şeklinde dilimleyin. Yayvan bir tencerenin tabanına domates ve patates dilimlerini yerleştirin. Üzerine hurmaları dizin. Tereyağı küçük parçalara ayırıp hurmaların üzerine serpiştirin. Kalan sebze suyunu ekleyin. Orta ısıda 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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