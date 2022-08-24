Etli Hurma Dolması

Zeytinyağını bir tencereye alın ve hafif ısıtın. Yemeklik doğradığınız soğanı ekleyip 2 dakika soteleyin. Dolmalık fıstığı katın ve rengi dönene kadar kavurun. Kıymayı ekleyin ve pirinci ilave edin. 2 dakika soteleyin. 1 çay fincanı sebze suyunu ekleyin. Tuz ve karabiber katın. Kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişirin.