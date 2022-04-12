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Elmalı Köfte

Elmalı Köfte
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Elmalı köfte nasıl yapılır? Elmalı köftenin malzemeleri nelerdir? Tüm bu soruların cevapları için Elmalı köfte tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Sefer kitel, tuz ve kişnişi bir kaba alın. Üzerini geçecek kadar soğuk suyu azar azar ekleyerek yaklaşık 20 dakika iyice yoğurun.

  • 2

    Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarlayın. 6 su bardağı suyu tencereye alıp kaynatın. Kuşbaşı doğranmış elmaları, ardından köfteleri ekleyip, köfteler tencerenin üzerine çıkana dek pişirin.

  • 3

    Ayrı bir tencerede yoğurt, yumurta ve sütü karıştırın. Ocağa koyun. Elmalı köftenin suyundan azar azar ekleyip ocağın altını açın. Yoğurtlu karışım ısınınca ocaktan alıp, elmalı köftelerin üzerine boşaltın.

  • 4

    Üzeri için yemeklik doğranmış soğanı ayçiçeği yağında yumuşayana dek pişirin. Pul biber ekleyip, tuzunu ayarlayın ve karıştırın. Yemeğin üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.

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