Teriyaki Tavuk ve Pirinç Pilavı

Teriyaki sos için küçük bir sos tenceresine soya sosu, bal, sirke, zencefil ve sarımsağı alın. Bir kasede nişasta ve suyu karıştırın. Kaynayan sosa karıştırarak ilave edin. Sos hafif yoğunlaştığında ocaktan alın. Susam yağını ekleyin.