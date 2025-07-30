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Teriyaki Tavuk ve Pirinç Pilavı

Teriyaki Tavuk ve Pirinç Pilavı
ORTA 30 DAKİKA

Tatlı ve tuzlu aromasıyla teriyaki soslu tavuk, yumuşacık pirinç pilavıyla buluşarak pratik ve lezzetli bir ana yemek alternatifi sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Pilav için pirinci iyice yıkayıp süzün. Tencereye alın. Üzerine suyu ve tuzu ekleyin. Kapağını kapatıp orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kısıp suyunu çekene kadar pişirin. 10 dakika dinlendirin.
  • 2
    Teriyaki sos için küçük bir sos tenceresine soya sosu, bal, sirke, zencefil ve sarımsağı alın. Bir kasede nişasta ve suyu karıştırın. Kaynayan sosa karıştırarak ilave edin. Sos hafif yoğunlaştığında ocaktan alın. Susam yağını ekleyin.
  • 3
    Tavuk için yapışmaz yüzeyli bir tavada ayçiçeği yağını ısıtın. Tavuğu ekleyip 6-7 dakika pişirin. Tereyağını ilave ederek karıştırın. Hazırladığınız teriyaki sosunu tavuğun üzerine dökün. 2-3 dakika daha pişirin.
  • 4
    Servis tabağına pilavı alın. Üzerine teriyaki tavukları ekleyin. Susam serpin. Kıyılmış taze soğanla süsleyin. Sıcak olarak servis yapın.

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