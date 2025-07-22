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Bazlama Üstü Kıymalı Ege Otu Kavurması

Bazlama Üstü Kıymalı Ege Otu Kavurması
ORTA 45 DAKİKA

Yumuşacık bazlama üzerinde kıymalı Ege otu kavurmasıyla hem doyurucu hem nefis bir lezzet şöleni: Gelenekten ilham alan modern bir tat!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Ege otu kavurması için otları yıkayıp ayıklayın.
  • 2
    Kaynar suda arapsaçı ve ebegümecini 30 saniye, hardal otunu 1 dakika bekletip soğuk suya alın. Blanşe edilmiş otları iyice süzdükten sonra irice doğrayın.
  • 3
    Tavaya zeytinyağı koyup bir tutam tuz ile otları hafifçe kavurun.
  • 4
    Kıymalı harç için soğanı ince doğrayıp tavada zeytinyağında hafifçe kavurun. Kıymayı, baharatları vetuzu ekleyip sürekli karıştırarak kavurmaya devam edin.
  • 5
    Servis tabağına bazlama dilimleri ile zemin yapın. Üzerine kavrulmuş kıyma, süzme yoğurt ve Ege otları kavurmasını yerleştirin. Pul biber serpin ve servis yapın.

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