Bazlama Üstü Kıymalı Ege Otu Kavurması
Yumuşacık bazlama üzerinde kıymalı Ege otu kavurmasıyla hem doyurucu hem nefis bir lezzet şöleni: Gelenekten ilham alan modern bir tat!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ege otu kavurması için otları yıkayıp ayıklayın.
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2
Kaynar suda arapsaçı ve ebegümecini 30 saniye, hardal otunu 1 dakika bekletip soğuk suya alın. Blanşe edilmiş otları iyice süzdükten sonra irice doğrayın.
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3
Tavaya zeytinyağı koyup bir tutam tuz ile otları hafifçe kavurun.
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4
Kıymalı harç için soğanı ince doğrayıp tavada zeytinyağında hafifçe kavurun. Kıymayı, baharatları vetuzu ekleyip sürekli karıştırarak kavurmaya devam edin.
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5
Servis tabağına bazlama dilimleri ile zemin yapın. Üzerine kavrulmuş kıyma, süzme yoğurt ve Ege otları kavurmasını yerleştirin. Pul biber serpin ve servis yapın.
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