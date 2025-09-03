Semizotlu Yeşil Makarna
Lezzetli, sağlıklı ve göz alıcı bir tarif arayanlar için ideal bir seçenek: Semizotlu Yeşil Makarna. Sofralarınıza renk katacak bu pratik ve doyurucu tarifle misafirlerinizi şaşırtmaya hazır olun!
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Geniş bir tencerede bol tuzlu su kaynatın. Makarnayı 8-10 dakika haşlayın. Ardından süzerek bir kenarda bekletin.
-
2
Semizotunu ayıklayın. Geniş bir kaseye su doldurup semizotunu içine alın, birkaç dakika bekletin. Hafifçe ovalayarak yıkayın. Bu işlemi su berraklaşana kadar 2-3 kez tekrarlayın. Süzgece alıp suyunu süzdürün, fazla suyu temiz bir bezle alın.
-
3
Tavaya zeytinyağını alın. İnce doğranmış sarımsakları ekleyip kavurun. Ayıklanmış semizotunu tavaya ilave edin. 1-2 dakika soteleyin.
-
4
Haşlanmış makarnayı tavaya ekleyin. Üzerine lime kabuğu rendesi ve taze sıkılmış lime suyunu ilave edin. Tuz ve karabiber serpin. Tüm malzemeyi harmanlayın.
-
5
Makarnayı tabaklara alın. Üzerine kavrulmuş susam serpin. Taze semizotu yaprakları ve lime dilimleriyle süsleyin. Sıcak olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler