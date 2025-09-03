Tarif Ara
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Semizotlu yeşil makarna

Semizotlu Yeşil Makarna

Semizotlu Yeşil Makarna
KOLAY 20 DAKİKA

Lezzetli, sağlıklı ve göz alıcı bir tarif arayanlar için ideal bir seçenek: Semizotlu Yeşil Makarna. Sofralarınıza renk katacak bu pratik ve doyurucu tarifle misafirlerinizi şaşırtmaya hazır olun!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Geniş bir tencerede bol tuzlu su kaynatın. Makarnayı 8-10 dakika haşlayın. Ardından süzerek bir kenarda bekletin.

  • 2

    Semizotunu ayıklayın. Geniş bir kaseye su doldurup semizotunu içine alın, birkaç dakika bekletin. Hafifçe ovalayarak yıkayın. Bu işlemi su berraklaşana kadar 2-3 kez tekrarlayın. Süzgece alıp suyunu süzdürün, fazla suyu temiz bir bezle alın.

  • 3

    Tavaya zeytinyağını alın. İnce doğranmış sarımsakları ekleyip kavurun. Ayıklanmış semizotunu tavaya ilave edin. 1-2 dakika soteleyin.

  • 4

    Haşlanmış makarnayı tavaya ekleyin. Üzerine lime kabuğu rendesi ve taze sıkılmış lime suyunu ilave edin. Tuz ve karabiber serpin. Tüm malzemeyi harmanlayın.

  • 5

    Makarnayı tabaklara alın. Üzerine kavrulmuş susam serpin. Taze semizotu yaprakları ve lime dilimleriyle süsleyin. Sıcak olarak servis yapın.

