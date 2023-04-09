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Bezelyeli Sebze Topları

Bezelyeli Sebze Topları
KOLAY 20 DAKİKA

Vitamin ve lif kaynağı bezelye ile harika sebze topları yapmaya ne dersiniz? Sebze sevmeyenlerin dahi bayılacağı tarifiyle bezelyeli, sebze topları tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Patatesleri iyice yıkayın, birkaç parçaya bölün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-40 dakika yumuşayınca kadar pişirin. Kabuklarını soyun.

  • 2

    Bezelyeyi tencereye alıp üzerine beş parmak geçecek kadar su ilave edin. 10 dakika haşlayıp suyunu süzün ve süzdüğünüz suyu kenara alın.

  • 3

    Un dışında kalan tüm malzemeyi geniş bir kapta bezelyeler hafif taneli kalacak şekilde ezin. Azar azar unu ekleyin. Elinize yapışmayan bir kıvam elde edin.

  • 4

    Orta boyda dilediğiniz şekilde köfteler yapın. Unlanmış tepsiye dizin. Bezelyeyi haşladığınız suyu orta boy bir tencereye alıp kaynatın. Köfteleri suya atıp 2 dakika haşlayın.

  • 5

    Daha sonra kağıt havlu üzerine çıkarın. Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Köfteleri tavaya alıp hafif kızartın. Servis tabağına alıp dilediğiniz şekilde süsleyin ve ev yapımı domates sos ile birlikte servis yapın.

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