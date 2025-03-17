Bal Glazeli Trüflü Ördek Göğsü

Elma püresi için elmaları iyice yıkayın ve kabuklarını soyun. Soyduğunuz elmaları dilimleyerek bir tencereye alın. Üzerine şeker, tarçın, karanfil, elma sirkesi ve su ekleyin. Elmalar yumuşayıp karamelleşene kadar pişirin. Daha sonra karışımı blender'de çekip pürüzsüz bir kıvam elde edin.