Bal Glazeli Trüflü Ördek Göğsü
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ördek göğüslerini yağlı tarafı yukarı gelecek şekilde düz bir zemine yerleştirin ve bıçak yardımıyla çapraz çizikler atın.
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2
Tavayı ısıtın ve yağ eklemeden ördek göğüslerini önlü arkalı 4-5 dakika mühürleyin. Bir kasede bal, soya sosu, hardal, tuz ve karabiberi karıştırın. Ördeklerin üzerine bu karışımı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 8-10 dakika pişirin.
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3
Elma püresi için elmaları iyice yıkayın ve kabuklarını soyun. Soyduğunuz elmaları dilimleyerek bir tencereye alın. Üzerine şeker, tarçın, karanfil, elma sirkesi ve su ekleyin. Elmalar yumuşayıp karamelleşene kadar pişirin. Daha sonra karışımı blender'de çekip pürüzsüz bir kıvam elde edin.
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4
Portakal ve incir chutney için incirleri küçük küp şeklinde doğrayın. Küçük bir sos tenceresine alın. Üzerine rendelenmiş portakal kabuğunu ve suyunu, şekeri, sirkeyi, tarçını ve bir tutam tuzu ilave edin. Orta ısıda koyulaşana kadar pişirin.
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5
Fasulye kreması için haşlanmış fasulyeyi, krema, trüf yağı, tuz ve beyaz biber ile blender'de çekip pürüzsüz bir krema elde edin.
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6
Kuşkonmazlar için kuşkonmazları zeytinyağı ve tuzla ovalayın. Tavada 2-3 dakika soteleyin
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7
Narlı sos için nar suyunu bir tavada kaynama noktasına getirin. Bal ve tuz ekleyerek çektirin. Sos koyulaşınca tereyağını ilave edin ve karıştırın.
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8
Servis için fasulye kremasını tabağa yayıp üzerine bal glazeli ördek göğsünü yerleştirin. Yanına kuşkonmaz, portakal ve incir chutney ekleyin. Elma püresini de tabağı yerleştirin. Üzerine nar sosu gezdirerek servis yapın.
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