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Fesleğenli Domates Köftesi

Fesleğenli Domates Köftesi
ORTA

Fesleğenin aroması ve domatesin tazeliğiyle hazırlanan bu nefis köfte tarifi, hem hafif hem de lezzetli!

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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