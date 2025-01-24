Fesleğenli Domates Köftesi
Fesleğenin aroması ve domatesin tazeliğiyle hazırlanan bu nefis köfte tarifi, hem hafif hem de lezzetli!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Domatesleri ezmeden küp doğrayın ve süzgece alın. 1 saat süzgeçte dinlendirin. Soğanı küp doğrayın. Varsa suyunu süzün. Loru elinizle ufalayarak kaseye alın. Fesleğeni kıyın.
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2
Un dışında kalan malzemenin tümünü bir kaba alıp karıştırın. Üzerine azar azar un ilave edip domatesleri ezmeden karıştırın. Harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar alıp köfte şeklini verin ve iyice ısınmış yağda pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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