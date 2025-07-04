Cevizli Baklava
İncecik yufkalar arasına serpiştirilen bol ceviz ve şerbetin enfes uyumuyla klasikleşmiş bir tat: Cevizli Baklava, bayramların ve özel günlerin vazgeçilmez tatlısı!
Malzemeler
Yapılışı
1
Şerbeti için su ve toz şekeri tencereye alıp kaynatın. 15 dakika kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Limon dilimlerini ekleyin. 5 dakika da limon dilimleri ile kaynatıp ocaktan alın. Limon dilimlerini içinden çıkarıp şerbeti oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
2
Tereyağını bir sos tavasında kısık ateşte eritip köpüğünü alın. Oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
3
Baklava yufkasının büyüklüğüne uygun bir fırın kabı seçin. Fırça yardımıyla tabanını iyice yağlayın. 3 adet yufka koyup üzerine tereyağı sürün. Bu işlemi 7 kez tekrarlayın. 21'inci yufkada cevizi serpin. Kalan yufkaları da aynı şekilde yerleştirin. Kare dilimler kesip kalan tereyağını da üzerine sürün.
4
5
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kızarana kadar yaklaşık 30 dakika kontrollü pişirin.
6
Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığına gelince aralarına Antep fıstığı serpip şerbetini dökün.
Şerbetini çekince servis tabağına alıp üzerine dövülmüş ceviz serpiştirip limon kabuğu şekerlemesi ve güllerle süsleyin ve servis yapın.
