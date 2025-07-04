Cevizli Baklava

Baklava yufkasının büyüklüğüne uygun bir fırın kabı seçin. Fırça yardımıyla tabanını iyice yağlayın. 3 adet yufka koyup üzerine tereyağı sürün. Bu işlemi 7 kez tekrarlayın. 21'inci yufkada cevizi serpin. Kalan yufkaları da aynı şekilde yerleştirin. Kare dilimler kesip kalan tereyağını da üzerine sürün.