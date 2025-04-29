Somon Fümeli Pizza
Malzemeler
Yapılışı
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1
Pizza hamuru için elenmiş unu yoğurma kabına alın. Ortasını çukurlaştırıp şekeri, tuzu, instant mayayı, zeytinyağını ve ılık suyu ekleyin.
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2
Pürüzsüz ve yumuşak kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.
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3
Hamurun üzerini örtün. Oda sıcaklığında 30 dakika dinlendirin.
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4
Pesto sos için tüm malzemeyi iyice karıştırın ve kenara alın.
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5
Domatesli sos için tüm malzemeyi küçük bir sos tenceresine alın. Orta ateşte 5 dakika pişirin. Ocaktan alın ve sosunuz hazır.
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6
Mayalanan hamuru un serpilmiş tezgahın üzerine alın. Birkaç kez daha yoğurun.
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7
Hamuru istediğiniz miktarda ikiye bölün. Bir tanesini ince tabanlı, diğerini de kalın tabanlı bir hamur yapabilirsiniz veya iki eşit parçaya da bölebilirsiniz.
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8
Her iki hamuru un serpilmiş tezgahın üzerinde istediğiniz boyutlarda açın.
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9
Hamurlardan bir tanesinin üzerine pesto sos sürün. Rendelenmiş mozzarella peyniri serpin. Mini top peynir ve somon füme parçaları serpin.
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10
Diğer hamurun üzerine de domatesli sos sürün. Rendelenmiş mozzarella peyniri serpin. Mini top peynir, kapari turşusu ve somon füme parçaları serpin.
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11
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika, pizza hamurlarının kenarları kızarana kadar pişirin.
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12
Fırından alın. Bir tanesinin üzerine piyazlık doğranmış ve tuzla ovulmuş kırmızı soğan serpip servis yapın.
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