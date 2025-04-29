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Somon Fümeli Pizza

Somon Fümeli Pizza
ZOR 60 DAKİKA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Pizza hamuru için elenmiş unu yoğurma kabına alın. Ortasını çukurlaştırıp şekeri, tuzu, instant mayayı, zeytinyağını ve ılık suyu ekleyin.
  • 2
    Pürüzsüz ve yumuşak kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.
  • 3
    Hamurun üzerini örtün. Oda sıcaklığında 30 dakika dinlendirin.
  • 4
    Pesto sos için tüm malzemeyi iyice karıştırın ve kenara alın.
  • 5
    Domatesli sos için tüm malzemeyi küçük bir sos tenceresine alın. Orta ateşte 5 dakika pişirin. Ocaktan alın ve sosunuz hazır.
  • 6
    Mayalanan hamuru un serpilmiş tezgahın üzerine alın. Birkaç kez daha yoğurun.
  • 7
    Hamuru istediğiniz miktarda ikiye bölün. Bir tanesini ince tabanlı, diğerini de kalın tabanlı bir hamur yapabilirsiniz veya iki eşit parçaya da bölebilirsiniz.
  • 8
    Her iki hamuru un serpilmiş tezgahın üzerinde istediğiniz boyutlarda açın.
  • 9
    Hamurlardan bir tanesinin üzerine pesto sos sürün. Rendelenmiş mozzarella peyniri serpin. Mini top peynir ve somon füme parçaları serpin.
  • 10
    Diğer hamurun üzerine de domatesli sos sürün. Rendelenmiş mozzarella peyniri serpin. Mini top peynir, kapari turşusu ve somon füme parçaları serpin.
  • 11
    Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika, pizza hamurlarının kenarları kızarana kadar pişirin.
  • 12
    Fırından alın. Bir tanesinin üzerine piyazlık doğranmış ve tuzla ovulmuş kırmızı soğan serpip servis yapın.

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