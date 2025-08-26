Dağınık Hamburger (Sloppy joe)
Kıymalı harcın ekmek arasına bolca doldurulduğu dağınık hamburger, pratik ve lezzetli bir atıştırmalık alternatifi sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Sos için tüm sos malzemelerini derin bir kaseye alın. İyice karıştırın. Bir tavaya dökün. Karıştırarak bütünleşmesini sağlayın. Kısık ateşte 10-15 dakika pişirin.
-
2
Soğanı yemeklik doğrayın. Geniş tabanlı bir tavaya 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı alın. Soğanı ekleyip orta ateşte 5-6 dakika kadar kavurun. Soğan renk almaya başlayınca kıymayı ilave edin. Kıyma suyunu salıp çekene kadar, topak kalmayacak şekilde tahta kaşıkla karıştırarak 4-5 dakika kavurun.
-
3
Ekmekleri ortadan ikiye kesin. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı ısıtın. Ekmeklerin iç yüzeylerini tavaya yerleştirerek bastırın. Yüzeyleri hafifçe kızarıp dışı çıtır içi yumuşak kalacak şekilde ısıtın.
-
4
Alt ekmek dilimlerinin üzerine ince dilimlenmiş kornişon turşuları yerleştirin. Üzerine sıcak kıymalı harçtan bolca koyun. Üst ekmekle kapatıp sıcak olarak servis yapın.
