Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Dağınık hamburger (sloppy joe)

Dağınık Hamburger (Sloppy joe)

Dağınık Hamburger Sloppy joe
ORTA 30 DAKİKA

Kıymalı harcın ekmek arasına bolca doldurulduğu dağınık hamburger, pratik ve lezzetli bir atıştırmalık alternatifi sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Sos için tüm sos malzemelerini derin bir kaseye alın. İyice karıştırın. Bir tavaya dökün. Karıştırarak bütünleşmesini sağlayın. Kısık ateşte 10-15 dakika pişirin.

  • 2

    Soğanı yemeklik doğrayın. Geniş tabanlı bir tavaya 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı alın. Soğanı ekleyip orta ateşte 5-6 dakika kadar kavurun. Soğan renk almaya başlayınca kıymayı ilave edin. Kıyma suyunu salıp çekene kadar, topak kalmayacak şekilde tahta kaşıkla karıştırarak 4-5 dakika kavurun.

  • 3

    Ekmekleri ortadan ikiye kesin. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı ısıtın. Ekmeklerin iç yüzeylerini tavaya yerleştirerek bastırın. Yüzeyleri hafifçe kızarıp dışı çıtır içi yumuşak kalacak şekilde ısıtın.

  • 4

    Alt ekmek dilimlerinin üzerine ince dilimlenmiş kornişon turşuları yerleştirin. Üzerine sıcak kıymalı harçtan bolca koyun. Üst ekmekle kapatıp sıcak olarak servis yapın.

