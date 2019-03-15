Mercimekli Lahana Sarma

Sarmanın içini hazırlamak için yeşil mercimeği haşlayıp süzdükten sonra çukur bir kaba alın. Ayçiçek yağı kızdırıp, yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine salçayı ilave edin. Bir-iki çevirip ocaktan alın ve mercimeğe katın. Bulgur, maydanoz, nane, tuz ve karabiberi de karışıma ekleyin.