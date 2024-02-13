Fellah Köftesi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Köfte için bulguru kaynamış su ile 10 dakika ıslatın. Sürenin sonunda karıştırıp 5 dakika bekletin.
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2
Daha sonar kalan malzemeleri ekleyerek homojen bir karışım elde edene kadar yoğurun. Ele yapışıyorsa ayrı bir kaba su hazırlayın. Elinizi ara sıra suya batırarak harçtan büyük misket büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlak şekil verin.
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3
Ortalarına baş parmağınız ile bastırarak çukur yapın. Şekil verilen köftelerin çatlamamalı. Eğer çatlamış ise elinizi suya batırarak biraz yumuşatabilirsiniz. Hamur ne çok sert ne de çok yumuşak olmalı yoksa dağılır.
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4
Bulamak için köfteleri unlu tepsiye alıp tepsiyi sallayarak her taraflarının unlanmasını sağlayın. Haşlamak için kaynar suyun içine limon suyu ilave edin.
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5
Köfteleri ekleyip 10-15 dakika yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan köfteleri süzerek bir kenara alın. Sos için bir tavanın içerisine zeytinyağı ve salçaları alıp baharatları da ekleyerek pişirin.
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6
Sos ile köfteleri harmanlayarak bütünleşmelerini sağlayın. Servis için yoğurdu servis tabağına alın. Üzerine sosu ile birlikte fellah köfteleri yerleştirin. Kıyılmış maydanoz serpin ve servis yapın.
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