Enginarlı, Bezelyeli Makarna
Enginarlı, Bezelyeli Makarna, hem sağlıklı hem de pratik bir öğün arayanlar için mükemmel bir seçenek.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bezelyeyi kaynar suyun içine atıp 4 dakika bekleyin. Ardından hemen sudan çıkarıp buzlu suyun içine atın bu renginin korunmasına yardımcı olacaktır.
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2
Enginarı yarım cm kalınlığında dilimleyip ısıtılmış döküm tavada önlü arkalı kızartın. Tüm sos malzemesini geniş bir tavada harmanlayıp servis tabağına alın. Sosu için avokadoyu ezip kalan malzeme ile iyice çırpın. Sosu makarnanın üzerine gezdirip servis yapın.
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