Tarif Ara
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Enginarlı, bezelyeli makarna

Enginarlı, Bezelyeli Makarna

Enginarlı, Bezelyeli Makarna
KOLAY

Enginarlı, Bezelyeli Makarna, hem sağlıklı hem de pratik bir öğün arayanlar için mükemmel bir seçenek.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Muz ile Işıldayan Tarifler
  • Yeni Yılın İlk Kahvaltı Tabakları
  • Muhteşem Ana Yemekler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Enginarlı Köfte
KOLAY

Enginarlı Köfte

Biberiyeli Kuzu Sarma
ZOR 240 DAKİKA

Biberiyeli Kuzu Sarma

Bayat Ekmek Köftesi
ORTA 30 DAKİKA

Bayat Ekmek Köftesi

Kırmızı Fasulyeli Burger
KOLAY 10 DAKİKA

Kırmızı Fasulyeli Burger