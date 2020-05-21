Köfteli Yumurtalı Ispanak
Ispanak yatağında yumurtalı lezzetli köfte tarifini denemek istermisiniz
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yemeklik doğranmış soğan ve kıyılmış sarımsağı ayçiçeği yağında soteleyin. Kıyılmış ıspanağı ekleyip suyunu bırakana kadar sotelemeye devam edin.
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2
Daha sonra fırın kabına alın. Köfte için kıyma, ıslatılıp suyu sıkılmış ekmek içi, kıyılmış sarımsak, kıyılmış soğan, kimyon, karabiber ve tuzu yoğurun.
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3
Köfteyi dört eşit parçaya ayırıp, simitten küçük halka şekli verin. Halkaları ıspanağın üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, köfteler hafif renk değiştirene kadar pişirin. Fırından alıp, köftelerin ortalarına birer adet yumurta kırın.
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4
Yeniden fırına yerleştirip, 180 derece fırında, yumurtalar pişene kadar bekletin. Arzuya göre pul biber serpip servis yapın.
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