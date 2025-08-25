Yenidünya Kebabı

Köfte için derin bir kapta karbonat ve limon suyunu karıştırın. Üzerine kalan malzemeyi ekleyip 10-15 dakika yoğurun. Kabın üzerini temiz bir bez ile kapatıp 15-20 dakika buzdolabında dinlendirin. Çıkarıp bir kez daha yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler koparın. Avucunuzda yuvarlayarak şekil verin.