Yenidünya Kebabı
Meyvenin tatlı-ekşi aromasıyla harmanlanan yenidünya kebabı, etin lezzetini bambaşka bir boyuta taşıyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Köfte için derin bir kapta karbonat ve limon suyunu karıştırın. Üzerine kalan malzemeyi ekleyip 10-15 dakika yoğurun. Kabın üzerini temiz bir bez ile kapatıp 15-20 dakika buzdolabında dinlendirin. Çıkarıp bir kez daha yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler koparın. Avucunuzda yuvarlayarak şekil verin.
-
2
Yenidünyaları iyice yıkayın. Ortalarından ikiye ayırıp çekirdeklerini çıkarın. Bir adet yenidünya bir adet köfte olacak şekilde fırın tepsisine yerleştirin. Aralarında boşluk kalmamasına özen gösterin. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayıp yan yana dizin.
-
3
Sos için tüm malzemeyi bir kasede karıştırın. Yenidünya ve köftelerin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri iyice kızarana kadar 25-30 dakika pişirin. Fırından çıkarıp sıcak olarak servis yapın.
