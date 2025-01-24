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Kuzu Kıymalı Köfte

Kuzu Kıymalı Köfte
KOLAY

Evde kuzu kıymalı köfte yapmayı hiç bu kadar kolay ve lezzetli görmemiştiniz! Kuzu etinin zengin tadıyla hazırlanan bu nefis köfte tarifi, hem aile sofralarınızda hem de davetlerde mükemmel bir seçenek.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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ve Daha Fazlası ...

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