Kuzu Kıymalı Köfte
Evde kuzu kıymalı köfte yapmayı hiç bu kadar kolay ve lezzetli görmemiştiniz! Kuzu etinin zengin tadıyla hazırlanan bu nefis köfte tarifi, hem aile sofralarınızda hem de davetlerde mükemmel bir seçenek.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ekmek içlerini sütle ıslatıp elinizle sıkın ve ufaladıktan sonra geniş bir kaba alın. Kalan tüm malzemeyi üzerine ilave edip 10-15 dakika elinizle yoğurun. Vaktiniz varsa streç filmle kaplayıp 10 dakika buzdolabının alt rafında dinlendirin.
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2
Vaktiniz yoksa harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda şekil verin. Isıtılmış zeytinyağında veya ızgarada önlü arkalı pişirip sıcak olarak servis yapın.
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