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Fırında Peynirli Kumpir

Fırında Peynirli Kumpir
KOLAY 20 DAKİKA

Fırında pişmiş patatesin içine eriyen peynirle hazırlanan kumpir, pratik sunumu ve nefis lezzetiyle hem atıştırmalık hem de ana yemek olarak sofralara yakışıyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Patatesleri iyice yıkayın, kabuklarını fırçalayarak temizleyin. Her bir patatesin üzerine bıçakla birkaç küçük delik açın.
  • 2
    Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 1 saat pişirin. Piştiğini anlamak için bıçakla kontrol edin. Pişmiş patatesleri fırından çıkarın. Ortadan uzunlamasına kesin ama tamamen ayırmayın.
  • 3
    İç kısmını kaşıkla hafifçe ezin. Her patatesin içine 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyin, karıştırın. Üzerine lor peynirini ekleyin.
  • 4
    Rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Tuzunu ayarlayın. Peynir eriyinceye kadar karıştırın. Kıyılmış maydanozu üzerlerine serpiştirin. Sıcak olarak servis yapın.

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