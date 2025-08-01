Fırında Peynirli Kumpir
Fırında pişmiş patatesin içine eriyen peynirle hazırlanan kumpir, pratik sunumu ve nefis lezzetiyle hem atıştırmalık hem de ana yemek olarak sofralara yakışıyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Patatesleri iyice yıkayın, kabuklarını fırçalayarak temizleyin. Her bir patatesin üzerine bıçakla birkaç küçük delik açın.
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2
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 1 saat pişirin. Piştiğini anlamak için bıçakla kontrol edin. Pişmiş patatesleri fırından çıkarın. Ortadan uzunlamasına kesin ama tamamen ayırmayın.
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3
İç kısmını kaşıkla hafifçe ezin. Her patatesin içine 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyin, karıştırın. Üzerine lor peynirini ekleyin.
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4
Rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Tuzunu ayarlayın. Peynir eriyinceye kadar karıştırın. Kıyılmış maydanozu üzerlerine serpiştirin. Sıcak olarak servis yapın.
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