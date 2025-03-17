Kestaneli Dana Kaburga Pie
Malzemeler
Yapılışı
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1
Dana kaburga için yapışmaz yüzeyli bir tavada zeytinyağını ısıtın. Kaburgayı tuz ve karabiberle harmanlayarak tavaya alın. Önlü arkalı 3-4 dakika mühürleyin. Bonfileyi bir fırın kabına alın. Soğan, sarımsak, havuç, kekik ve biberiyeyi etin etrafına yerleştirin. Et suyunu üzerine ilave edin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 1.5-2 saat pişirin. Fırından çıkarıp dinlendirdikten sonra ince dilimleyin.
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2
Kestane püresi için haşlanmış kestaneleri tereyağı ile tavada soteleyin. Üzerine süt ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar bir kaşık yardımıyla ezin. Tuz ve karabiber ilave edip karıştırın. Soğuması için kenara alın.
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3
Pazı yapraklarını kaynar suda 1 dakika haşlayın. Ardından buzlu suya alın. Fazla suyunu sıkarak kullanıma hazır hale getirin.
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4
Pie hamuru için un, kabartma tozu ve tuzu geniş bir kaba alın. Soğuk tereyağını ekleyip parmak uçlarınızla kumlu bir kıvam elde edin. 2 adet yumurtanın sarısını ve suyu ilave edin. Hamuru toparlayın. Streç filme sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
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5
Yer elması mus için yer elmalarını tuzlu kaynar suda 15 dakika haşlayıp süzün. Blender'de çekip püre haline getirin. Üzerine tereyağı, krema, süt, tuz ve beyaz biber ekleyerek iyice karıştırın.
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6
Pazı yapraklarını bir streç filmin üzerine serin. Üzerine kestane püresini ince bir katman halinde yayın. Dilimlenmiş kaburgayı ekleyip pazı yapraklarıyla sıkıca rulo yapın. Streç filme sararak buzdolabında 15 dakika dinlendirin.
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7
Dinlenen hamuru un serpilmiş tezgaha alın. 2-3 cm kalınlığında açın. Pazıya sarılmış eti ortasına yerleştirip hamurla sarın. Üzerine pie hamurundan kalan 1 adet yumurtanın sarısını sürün. Birkaç yerinden çatal ile delin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika hamur kızarana kadar pişirin.
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8
Garnitür için bir tavada tereyağı ve zeytinyağını ısıtın. Sarımsağı ekleyip hafifçe kavurun. Üzerine mantarı ilave edin. Tuz ve karabiber katıp soteleyin. Brokoliyi kaynar suya batırıp 2 dakika haşlayın. Ayrı bir tavada tereyağıyla hafifçe soteleyin.
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9
Fırından çıkan pie'yi 5-10 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyin. Yanına yer elması mus, sotelenmiş mantar ve brokoli garnitürü ekleyin. Sıcak olarak servis yapın.
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