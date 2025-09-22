Limonlu Tavuk Şiş
Yaz akşamlarının en hafif ve lezzetli alternatifi! Tavuk etinin yumuşacık dokusu, limonun keskin ve ferahlatıcı notalarıyla birleşerek damağınızda unutulmaz bir tat bırakır
Malzemeler
Yapılışı
1
Tavuk etini kuşbaşı şeklinde doğrayın ve bir kaseye alın. Üzerine zeytinyağı, limon kabuğu rendesi, limon suyu, ezilmiş sarımsak, kekik, pul biber, tuz ve karabiber ekleyin. Karıştırarak her yerine bulayın ve buzdolabında en az 20 dakika dinlendirin.
2
Marine edilmiş tavukları şişlere aralıklı olacak şekilde ve aralarına isteğe göre ince limon dilimleri yerleştirin.
3
Barbeküyü hazırlayın. Şişleri yerleştirin. Şişleri çevirerek tüm yüzlerini 5-6 dakika pişirin. Tavukların içi tamamen beyazlayıp dışı hafifçe kızarana kadar pişirmeye devam edin.
4
Bu sırada sosu hazırlayın. Süzme yoğurdu zeytinyağı, tuz ve nane ile karıştırın.
5
Pişen tavuk şişleri servis tabağına dizin. Üzerine ince kıyılmış taze soğan serpiştirin. Yanında yoğurtlu sos ile birlikte sıcak olarak servis yapın.
